Continua a brillare l’atletica andriese. Dopo il pass per le olimpiadi di Tokyo conquistato da Francesco Fortunato, la convocazione in azzurro di Pasquale Selvarolo agli Europei Under 23, è il turno del giovanissimo Nicola Lomuscio che a soli 18 anni è stato convocato in Nazionale per gli Europei Under 20 in programma a Tallinn in Estonia dal 15 al 18 luglio.

L’atleta andriese dell’Atletica Amatori Acquaviva parteciperà alla 10 km di marcia dopo gli ottimi risultati conseguiti nelle gare nazionali. Una convocazione che proietta Lomuscio tra i giovani più promettenti del vecchio continente.