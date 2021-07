«Il secondo corso di laurea in Medicina – della Facoltà di Foggia – nella Bat, e in modo particolare ad Andria all’interno del nuovo ospedale dove un’intera area può essere trasformata in un campus universitario, va esattamente nel senso auspicato nel dibattito sul potenziamento dell’offerta universitaria in campo medico in Puglia, che abbiamo tenuto in Commissione Bilancio in occasione dell’apertura di un nuovo corso di Medicina a Lecce.

Quel confronto è stato utile non solo perché dal prossimo autunno l’Università di Lecce si arricchirà di un corso di MedTec unico in Puglia, che consentirà di preparare medici con particolare propensione alla tecnologia, ma anche per avviare nuove interlocuzioni che hanno portato a far diventare realtà la possibilità che anche nella BAT ci possa essere un corso di Medicina. Certo il progetto – che in sordina ci ha visto tutti impegnati per ottenere il risultato – ha bisogno ancora di investimenti, anche cospicui, ma l’averlo avviato è già di buon auspicio. Fratelli d’Italia assicura fin d’ora tutta la collaborazione e il sostegno perché anche dal nostro territorio della Bat ci possano essere giovani laureati in Medicina».

Questa la nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Ventola.