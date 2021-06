Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato i convocati per i Campionati Europei under 23 di Tallinn, in Estonia, in programma da giovedì 8 a domenica 11 luglio.

Tra questi c’è anche Pasquale Selvarolo che correrà nella 10.000 metri. L’atleta andriese, della Casone Noceto, tra maggio e giugno ha conquistato i titoli italiani U23 sia nella 5 km che nella 10 km, guadagnandosi con merito questa importante convocazione in azzurro.