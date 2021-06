Solidarietà dell’Amministrazione Bruno per gli operatori danneggiati dall’incendio verificatosi ieri pomeriggio.

«Accertamento delle cause a parte – sottolinea l’assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia – esprimo la mia solidarietà per i danni subiti dagli operatori commerciali andriesi i cui box sono stati distrutti dall’incendio, divampato domenica pomeriggio, in un garage di via Ospedaletto. Devo anche registrare il puntuale intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco che hanno evitato, per quanto possibile, conseguenze ancora più gravi».