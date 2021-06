Tutto è pronto per L’alba Futura, lo spettacolo organizzato dal Circolo Culturale Corte Sveva di Andria che riparte con le sue attività all’alba del 27 giugno, alle 5.30 del mattino al Castel del Monte di Andria. Un solstizio d’estate con i brani di Lucio Dalla, le narrazioni di Cosimo Damiano Damato, le danze di Vita Centrone. Un appuntamento che sicuramente regalerà emozioni al pubblico in platea grazie ad un ospite d’eccezione: Ricky Portera, storico collaboratore di Lucio Dalla, con lui per 33 anni che insieme alla sua band proporrà ad Andria i brani del maestro in una location suggestiva ed imponente, per aspettare il sorgere di un nuovo giorno.

Un appuntamento che ha fatto registrare il tutto esaurito nel giro di pochi giorni dalla presentazione dell’evento che unisce spettacolo e solidarietà con la raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica con il Comitato A.I.R.C. Puglia. Ad Andria sono attese persone provenienti anche da Pescara, Foggia, Lecce e Taranto. A tal proposito, alcune informazioni di servizio: le auto potranno essere parcheggiate al Cat (Centro di Accoglienza Turistica) al costo di 5 euro. Dalle 4 sarà attivo il servizio navetta per salire al Castel del Monte. Sarà possibile acquistare il ticket di 1 euro per la navetta presso la biglietteria del Cat. L’organizzazione informa che n𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗱 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗹𝗶𝗿𝗲 𝘀𝘂 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼, 𝗻𝗲́ 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲. Al termine dell’evento, dalle 8 sarà disponibile cappuccino, cornetto, caffè e brioche presso la Taverna Sforza, Montegusto e nel bar presente all’interno del Cat.