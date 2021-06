Il sindaco di Andria Giovanna Bruno parteciperà nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.30, al Talk on line “Innovazione sostenibile nei territori: il ruolo della responsive city per la ripresa“. Il Sindaco interverrà sui temi legati all’applicazione del paradigma della responsive city, basato sull’utilizzo intelligente di piattaforme digitali e tecnologie IoT (internet delle cose), insieme ai sindaci di altre importanti città italiane come Virginia Raggi, Città di Roma; Chiara Appendino, Città di Torino; Giorgio Gori, Comune di Bergamo; Carlo Masci, Comune di Pescara.

Al talk, organizzato nel quadro della 32^ edizione di Forum PA, iniziato il 21 giugno e che terminerà dopodomani, vi sarà anche la testimonianza internazionale di François William Croteau, Responsible IT, Smart city, Innovation della Città di Montréal.

Al talk il sindaco Bruno porterà il contributo di una città co-capoluogo di provincia impegnata nell’attivare, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali, e con ogni sforzo possibile, le politiche necessarie al miglioramento dei rapporti con i cittadini, all’efficientamento dei servizi pubblici locali, ad un ripensamento degli spazi urbani delle attività pubbliche, commerciali e produttive in un’ottica di prossimità e sostenibilità, a rinnovati equilibri nelle dinamiche territoriali di area vasta. L’invito al Sindaco a partecipare al talk è arrivato dai vertici di Forum PA che, in questa 32^ edizione, è tutta concentrata sulla ripresa del Paese e che coinvolge le reti ed i soggetti dell’innovazione, tra i quali è stata individuata anche la città di Andria, impegnata in una complessa attività di rilancio e ripresa.

«É importante per Andria – dichiara il Sindaco Giovanna Bruno – essere presente al talk, mio tramite. Sia per la visibilità dell’evento che per lo spessore della tematica e dei relatori. Confrontarsi su digitalizzazione, informatizzazione e ammodernamento dell’impianto della pubblica amministrazione, sarà un modo per sottolineare le nostre carenze e raccontare i piccoli passi che si stanno compiendo per allinearsi a livello nazionale sull’importante sfida lanciata anche dal PNRR. Abbiamo una grande opportunità per colmare gap che vengono da lontano. Non possiamo farci trovare impreparati».