Sono trascorsi sei mesi da quando il 22 dicembre scorso il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità l’istituzione della centrale operativa del 118 nella Bat disponendo la sua attivazione nell’arco dei sei mesi successivi. Nonostante il termine scada domani, ad oggi ancora nulla è stato fatto in tal senso.

Ieri mattina, nel mio intervento in III Commissione, particolarmente acceso e sentito sulla questione, alla presenza dell’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco e del Direttore Generale dell’Asl Bt, Alessandro Delle Donne, ho ribadito la necessità di venire a capo della vicenda per garantire un servizio fondamentale per il territorio: «Anche se non siamo soliti protestare e manifestare il dissenso in maniera palese e non vorremmo arrivare come consiglieri della Bat a mettere le tende dinanzi al Consiglio Regionale, non esiteremo a farlo qualora non dovessero arrivare le risposte che il territorio aspetta da tempo. L’assessore Lopalco, rispondendo alla mia esortazione di intervento, ha assicurato che sarà avviata un’interlocuzione con il direttore del Dipartimento Salute regionale, Vito Montanaro».