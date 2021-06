Un forte boato, poi una fiammata e l’allarme lanciato dai residenti della zona. E’ accaduto in via Castel del Monte ad Andria questo pomeriggio attorno alle 16,30 nella cabina primaria dell’Enel. Sono state molteplici le telefonate giunte ai numeri di emergenza della Polizia Locale di Andria e dei Vigili del Fuoco giunti sul posto dopo pochi minuti per verificare quanto accaduto. Dopo l’arrivo dei tecnici Enel ed un sopralluogo all’interno della struttura è stato accertato lo scoppio di un isolatore ceramico.

Fortunatamente nessun grosso danno ed intervento immediato per sistemare il problema. La corrente elettrica non è mai mancata nella zona. La probabile causa è, infatti, un sovraccarico nato dalla ingente richiesta di energia elettrica in queste ore di gran caldo. Solo tanto spavento, insomma, per un problema che comunque sta coinvolgendo moltissime città con continui piccoli blackout.