Il verde urbano di Andria e la sua manutenzione fanno ancora discutere. Torniamo a parlare di cura degli alberi nel centro federiciano, dopo aver raccontato la perdita di alberi in via Puccini e via Montegrappa, e la situazione critica in cui versano alcuni di essi in viale Roma. Oggi siamo in via Alcide De Gasperi per segnalare un’altra situazione critica in attesa di intervento. Passeggiando sui marciapiedi è difficile non notate il nero che li contraddistingue, da un lato e dall’altro, a causa della melata prodotta dai tigli dislocati lungo tutta l’arteria. Questo tipo di alberi possiedono delle foglie che in primavera, quando arriva il periodo della fioritura, producono una linfa di cui si nutrono degli insetti denominati “afidi” che a loro volta danno origine alla melata, un liquido zuccherino che sporca pavimenti e auto in sosta. Una vera e propria malattia, dunque per l’albero il cui risultato è un manto di colore nero e appiccicoso che ricopre tutto il marciapiede ma anche gli alberi stessi, con tronchi di colore scuro. Come già segnalato in precedenza, questa volta la mancata manutenzione del verde urbano ha portato a queste conseguenze. La melata, caduta in gran quantità, è arrivata addirittura a coprire parte degli attraversamenti pedonali, con le strisce bianche quasi del tutto sparite. Lo sporco dei marciapiedi, inoltre, non può che provocare disagi anche per le attività commerciali presenti.

Una situazione, appunto critica, che necessita di interventi per contrastare questo tipo di fenomeni. Ma la realtà è che la manutenzione del verde ad Andria stenta ancora, purtroppo, a trovare effettiva attuazione e soprattutto programmazione. La scarsa tempestività di certi trattamenti rende anche difficile ogni possibile soluzione. Come accaduto per gli ormai “ex” alberi di via Puccini e via Montegrappa, il punto di non ritorno è dietro l’angolo e i cittadini potrebbero essere costretti ad passeggiare su marciapiedi neri e appiccicosi per i prossimi mesi.