«Ci tenevamo tantissimo a continuare questo nostro impegno per il sociale perché la Fidelis vuole esser per sua natura un attrattore di contenuti ed iniziative in favore della comunità. Ed allora questa volta abbiamo scelto di sposare in qualche modo il progetto dell’Ambulatorio Solidale Noi con Voi della Misericordia di Andria, una struttura territoriale riconosciuta dalla ASL BT, un ambulatorio che opera in favore della comunità andriese ormai da diversi anni, una struttura che vive grazie alle visite sospese». E’ questa la nota stampa della Fidelis Andria dopo l’iniziativa di mercoledì scorso in cui è stata donata una maglia alla confraternita di Misericordia andriese.

«Ecco ed allora è quello che vogliamo fare in qualche modo anche noi. Abbiamo donato una maglia autografata da tutti i nostri calciatori della prima squadra e dallo staff tecnico guidato da Gigi Panarelli e l’abbiamo consegnata alla Misericordia di Andria. Ora quella maglia sarà messa all’asta e poi il ricavato si trasformerà in visite sospese da donare alla comunità. Un bel momento per la Fidelis che ha in qualche modo voluto ringraziare anche la Confraternita Misericordia Andria per il gran lavoro svolto dai suoi volontari quotidianamente al servizio della comunità ed ogni domenica al fianco della Fidelis ormai da 30 anni, cioè da quando è nata l’associazione giallociano ad Andria. Grazie ragazzi – conclude la Fidelis – ed ovviamente l’invito è a partecipare in tanti all’asta di che partirà la prossima settimana».