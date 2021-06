Oltre un anno e mezzo di lavori importanti per veder risplendere un luogo che sarà utilizzato per la cultura ed in particolare per la musica ed il teatro. Parliamo dell’Auditorium “Mons. Di Donna” all’interno della Parrocchia del SS. Sacramento ad Andria che nei giorni scorsi ha inaugurato la struttura nell’ambito dei festeggiamenti per gli oltre 50 anni dalla sua fondazione.

Una struttura agile e moderna, tecnologicamente avanzata e con un palco che può ospitare sicuramente molti concerti e spettacoli dal vivo. E proprio uno spettacolo dal vivo si è scelto per mostrare la nuova struttura al territorio alla presenza delle autorità cittadine e religiose con un’artista di fama internazionale, Giò Di Tonno, mattatore della serata assieme all’Accademia Federiciana.

Un rapido racconto della sua carriera partendo proprio dall’amore più grande e cioè quello per il teatro e per la musica. Una serata emozionante anche perché la prima in presenza, con pubblico contingentato e tutte le regole necessarie anti covid, dopo moltissimi mesi di lontananza. Una serata che, soprattutto, ha restituito alla comunità una struttura che ora deve poter pullulare di cultura come ha ricordato il Sindaco Giovanna Bruno.