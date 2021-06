E adesso si fa sul serio. Da oggi partono ufficialmente gli esami di maturità 2021 che si svolgeranno con un’unica prova orale per tutti gli studenti. Sono 3.200 le ragazze ed i ragazzi della Provincia Barletta-Andria-Trani che da oggi si presenteranno davanti alle Commissioni d’esame composte da un Presidente esterno e 6 commissari interni.

Gli Istituti superiori della Bat si sono organizzati per rispettare tutte le normative anticovid. Pertanto gli esami al via da oggi dureranno almeno sino a fine mese, secondo quanto stabilito tramite il metodo del “sorteggio” delle lettere. Ogni giorno un certo numero di studenti sosterrà la propria prova orale partendo dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuno studente dai Consigli di classe. Il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. La durata indicativa del colloquio sarà di un’ora.

Per gli studenti della Bat, così come di tutta Italia, è stato un anno molto complicato a causa dell’emergenza sanitaria che ha comportato lo studio attraverso la didattica a distanza. A loro arriva il pensiero del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: «I ragazzi hanno scelto di sviluppare nell’elaborato le tematiche svolte in questo anno. Si tratta di una tesi da discutere. Il fatto che devi imparare a scrivere una cosa per un mese e dibatterla, affrontarla, trovo sia entusiasmante; ho trovato i ragazzi entusiasti, non vogliono essere trattati da serie b, hanno affrontato una prova durissima, hanno tenuto, stanno mostrando grande maturità, se ne ricorderanno in modo positivo».