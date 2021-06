È già tempo di playoff. Praticamente solo due giorni per preparare una gara da dentro o fuori che è anche il coronamento di una stagione importante per la Fidelis Andria. È Gigi Panarelli a presentare il match di domani, mercoledì alle ore 16, al Degli Ulivi contro il Bitonto.

Fidelis che ha staccato il biglietto di migliore fase difensiva d’Italia con soli 18 gol al passivo ma Fidelis che ora, come assicura Gigi Panarelli, vuole provare a regalarsi un finale ancor più importante dopo questo lungo percorso di crescita partito ad agosto dello scorso anno.

Di fronte un Bitonto grandi firme che ha completato domenica una lunga rimonta dopo un inizio davvero difficile.

Domani al “Degli Ulivi” ci saranno solo mille biglietti disponibili con una rappresentanza anche di tifosi ospiti. Buona sino a questo momento la prevendita. Inizio match previsto per le ore 16. La speranza, come ci dice il Presidente Aldo Roselli, è che tutti i tagliandi siano venduti come forma anche di ringraziamento per la squadra.

