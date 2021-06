Ancora straordinari successi per l’atletica andriese. In attesa del sogno a cinque cerchi di Francesco Fortunato, è Pasquale Selvarolo a conquistare un successo fondamentale per la sua carriera.

L’atleta della Casoni Noceto, nella giornata di ieri, si è laureato campione italiano Under 23 nei 5000 metri vincendo in maniera netta ed inequivocabile ai Campionati Italiani Individuali su Pista in quel di Grosseto.

In terra toscana il corridore andriese ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 14.30.03 davanti a Guerra e Gatto, rispettivamente secondo e terzo staccati di 7 secondi.

Un successo che si aggiunge a quello di poco più di un mese fa in quel di Molfetta dove Selvarolo conquistò il titolo italiano Under 23 nella 10 km.

Buon piazzamento invece per l’altro andriese Nicola Lomuscio che nella 10 km ha tagliato il traguardo in 4^ posizione con il tempo di 44.49.49.