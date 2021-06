E’ arrivato direttamente dalla capitale per fare una sorpresa al Roma Club Andria. Lui è Romolo, il lupacchiotto mascotte della As Roma, inviato dal sodalizio giallorosso per andare a premiare i tifosi romanisti andriesi per l’impegno e la partecipazione ad un progetto i solidarietà avviato proprio dalla società dei Friedkin.

In occasione dell’ultimo derby romano, infatti, la società dei Friedkin avevano avviato un progetto dal titolo “Inside the derby” con l’acquisto di biglietti virtuali, vista l’impossibilità di seguirlo dal vivo a causa delle restrizioni anti-covid. Il Roma Club Andria aveva acquistato ben 44 biglietti virtuali, utili a sostenere il progetto “A scuola di tifo”. Una idea nata per far crescere la cultura dello sport, la cultura del rispetto e dell’integrazione nelle nuove generazioni che diventeranno i tifosi del domani. Un progetto che la Roma ha avviato nelle scuole elementari e medie, proprio grazie al sostegno dei suoi tifosi.

Insieme a Romolo, i tifosi giallorossi di Andria e dintorni hanno potuto abbracciare virtualmente nel rispetto delle norme anti-covid, la voce ufficiale della Roma Calcio, quel Matteo Vespasiani che carica l’ambiente giallorosso prima delle partite e negli eventi romanisti. E tra i primi a far festa è stato Daniele, il tifoso romanista di Terlizzi che grazie alla passione giallorossa si dimentica per qualche istante della sua disabilità. “Siamo venuti in Puglia a consegnare materialmente le magliette che il Roma Club Andria aveva acquistato – ha detto Matteo Vespasiani -. Questi ragazzi se lo meritano per il calore, la passione e la partecipazione che ci stanno mettendo a 400 km di distanza. La Roma crede molto nei progetti di solidarietà e l’apporto dei tifosi sparsi in tutta Italia diventa linfa vitale”.