Novità importanti per la città di Andria. La Sindaca Giovanna Bruno ha annunciato la nuova iniziativa “Lo Sport si fa strada” che vedrà parchi, aree verdi e luoghi collettivi, diventare palestre a cielo aperto. «Per dire che lo sport è vita, è benessere ed è anche una forma virtuosa per abitare la città!», ha aggiunto il primo cittadino andriese. I dettagli sono stati messi nero su bianco in una delibera di Giunta del Comune di Andria: 94_gc_2021

In sostanza a breve verrà reso noto un avviso pubblico al quale potranno aderire le realtà sportive andriesi (società e associazioni locali) in modo da usufruire degli spazi pubblici della città, come parchi e aree verdi, e prenderli in gestione per effettuare le proprie attività all’aperto.