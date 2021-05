Un vero e proprio appello quello del Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti che chiede massima collaborazione da parte dei cittadini per dare ancora più forza all’azione delle forze dell’ordine. In particolare il Procuratore Nitti ha voluto rimarcare che la BAT è agli ultimi posti della qualità di vita in Italia anche a causa della criminalità. Poi la richiesta di segnalare non solo i furti di autovetture ma anche le eventuali carcasse rinvenute nelle campagne.

