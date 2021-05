Un nuovo “clean up” ad Andria ed anche questa volta i protagonisti sono i volontari di 3Place. Ieri mattina in 23 hanno setacciato il quartiere di Santa Maria Vetere per scovare ogni genere di rifiuto. Impegnati anche i più piccoli. Un esempio di civiltà e amore per l’ambiente che contraddistingue la realtà associativa andriese.

«Sveglia presto e a lavoro per difendere il nostro unico e solo Pianeta a disposizione. Alle ore 09:00 eravamo già operativi», si legge in una nota di 3Place. «Impegnati con i parrocchiani e gente del quartiere a ripulire le due Piazze. 23 partecipanti, 7 sacchi in totale riempiti circa 25 Kg, dei quali 20 Kg di indifferenziato e 5kg di plastica. 2,5 bottiglie da 2 litri di Mozziconi di sigarette. Tra gli oggetti ritrovati spiccano: delle bermuda (pantaloncini), dei sacchi già belli pieni di immondizia».