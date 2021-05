Nuovo violento scontro questa sera attorno alle 19,30 in via Castel del Monte alla periferia della città di Andria. L’incidente stradale tra un’autovettura ed una moto, il cui scontro è al vaglio della Polizia Locale di Andria.

Ad avere la peggio il centauro 46enne andriese caduto a terra violentemente. A salvargli la vita è stato il casco correttamente indossato. Immediato, dopo pochi minuti, l’arrivo sul posto di una equipe sanitaria del 118 di Andria che ha provveduto a soccorrere l’uomo prima del trasporto in codice rosso per dinamica al “Bonomo” non in pericolo di vita.