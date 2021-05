Entra in vigore oggi, 31 maggio 2021, dalle ore 13:00, l’ordinanza 191/2021, del Settore Mobilità e Viabilità che, per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, ha istituito il divieto di accesso, di transito e di sosta a tutti i veicoli dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:30 alle ore 05:00 del giorno successivo.

Sono esclusi i veicoli autorizzati previsti dal regolamento comunale di disciplina per l’accesso e la circolazione veicolare nella ZTL approvato con delibera di consiglio comunale n. 41/2017.

Il divieto riguarda tutte le strade interne all’anello di delimitazione del Centro Storico rappresentato da Piazza Porta La Barra, Via F. Orsini, Piazza R. Settimo, Via Sen. O. Jannuzzi, Piazza M.R. Imbriani, Via A. De Gasperi, Via G. Bovio, Via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Via Porta Nuova, Via G. Manthonè, con esclusione di Piazza Umberto I, Via Cristoforo Colombo e Largo Grotte.