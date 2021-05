Bisognerà pazientare ancora un po’ per l’inaugurazione della Questura BAT nella struttura riqualificata di via Indipendenza ad Andria. Nella giornata di oggi si è svolto un incontro in Prefettura per definire gli ultimi dettagli amministrativi con l’ente comunale. Conclusi i lavori mancano le pratiche di accatastamento ed il certificato di agibilità della struttura. Solo dopo l’acquisizione di questi documenti il Questore potrà formalmente avviare l’attivazione degli uffici. Così l’inaugurazione prevista già entro giugno slitta almeno di un mese e potrebbe, salvo ulteriori intoppi, svolgersi nella prima decade di luglio. A fine aprile scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, emanò il decreto di istituzione della Questura. Da allora, entro 60 giorni, sarebbe dovuta già entrare in esercizio ma poi quegli intoppi burocratici hanno fatto slittare ulteriormente l’inaugurazione attesa praticamente da 17 anni e cioè da quando è stata formalmente costituita la Provincia di Barletta Andria Trani.

Un tempo infinito ma un presidio di sicurezza e coordinamento essenziale che sarà completato anche dalla operatività dei comandi provinciali di Carabinieri a Trani e Guardia di Finanza a Barletta. Nella Questura di via Indipendenza saranno allocati gli uffici della Polizia anticrimine, quelli della polizia amministrativa e di sicurezza. Ma anche la Squadra mobile, la Digos, immigrazione, prevenzione generale e soccorso pubblico, gestione delle risorse umane ed attività di supporto.