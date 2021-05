L’onorificenza a Cavaliere al merito della Repubblica Italiana adesso ha davvero tutti i crismi dell’ufficialità per Riccardo Di Matteo, imprenditore, manager e presidente di Sinergitaly.

Sono 27 in tutto le onorificenze consegnate nella mattinata di venerdì 21 maggio in Prefettura a Barletta ad altrettante personalità ritenute meritevoli. La cerimonia si è tenuta alla presenza del Prefetto della Bat Maurizio Valiante, della sindaca di Andria avv. Giovanna Bruno e del presidente della provincia BAT avv. Bernerdo Lodispoto che hanno consegnato la pergamena attestante il prestigioso conferimento con la firma del Presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Conte al cav. Riccardo Di Matteo.

«Sono onorato di questa investitura al merito – ha dichiarato Riccardo Di Matteo – Viaggiando in diverse nazioni, ho sempre portato con me lo spirito italiano con orgoglio. La forza di una società risiede in una combinazione di fattori, qualità, impegno e lungimiranza. Bisogna sempre guardare oltre per anticipare il futuro. Credo fermamente che le nostre eccellenze imprenditoriali, così come la cultura italiana, siano l’unica ancora di salvezza per l’Italia».

Un riconoscimento che arriva per il suo forte impegno e per le significative esperienze maturate nell’ambito della promozione del made in Italy, promuovendo campagne a favore della cultura italiana nel mondo.