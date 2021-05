La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Arch. Mario Loconte, ha approvato il progetto per la Realizzazione di un nuovo Polo dell’infanzia nel quartiere San Valentino nell’area di proprietà comunale delimitata dalle strade Viale dei Comuni di Puglia a nord, Via Conversano ad ovest, strade a denominarsi ad est e sud.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede un quadro economico globale di 3 milioni di euro, viene così candidato dal Comune-Settore Lavori Pubblici ai fondi del DM degli Interni del 22.3.21, perchè progetto di notevole interesse pubblico nel quadro delle azioni di sostegno alla famiglia nella cura ed educazione dei figli, nonché per il riconoscimento del diritto alla formazione a partire dai primi anni di età.

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, l’Amministrazione Comunale può dunque partecipare all’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

«Questa candidatura – dichiara l’assessore ai LLPP, arch. Mario Loconte – manifesta la concreta volontà di questa amministrazione di dotare la città di un polo per l’infanzia (nido, primavera, infanzia) incrementando quel processo di riqualificazione del quartiere S. Valentino che deve essere sempre più connesso e parte integrante della città per i servizi che può offrire all’intera comunità».