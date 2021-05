«Un simbolo di gratitudine per l’esempio virtuoso di alto senso di responsabilità e grande professionalità dimostrati, nell’espletamento delle attività scolastiche in questo complicatissimo periodo». E’ questa la motivazione che ha spinto l’Associazione andriese “Scuola è Vita” a donare negli scorsi giorni un computer portatile all’Istituto “Vittorio Emanuele III” di Andria. «Abbiamo deciso di premiare il comportamento della dirigente, la Dott.ssa Natale – ci spiega Pietro Lamorte Presidente dell’Associazione – che ha incoraggiato la didattica in presenza con una nuova circolare di alcuni giorni fa.

“Si vuole favorire il rientro in presenza dei nostri ragazzi, anche nella convinzione

dell’importanza della scuola in presenza, autentica dimensione della scuola vera, quella in cui non solo si impara, ma anche si impara a vivere”. E’ questo in particolare il passaggio della circolare a firma della dirigente scolastica e datata 7 maggio scorso, che l’Associazione ha voluto valorizzare in una missiva in cui si spiegano le ragioni della donazione del PC.

«Questa parte iniziale della circolare mi ha personalmente emozionato – conclude Pietro Lamorte – speriamo davvero che questo documento possa essere un esempio per tutto il mondo della scuola pugliese, che ha un vitale bisogno di vedere una luce in fondo al tunnel della DAD».