Convinti che “posso fare la mia parte per rendere il mondo un luogo migliore” la Scuola Media Vaccina di Andria in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani ha partecipato come unica scuola media insieme a circa un milione di runner virtuali di tutto il mondo alla masterclass per combattere l’inquinamento marino da plastica.

La Dirigente Francesca Attimonelli, convinta che i giovani, i suoi studenti, siano la forza del futuro, ha appoggiato la partecipazione della scuola a questo evento che ha sensibilizzato I cuori e gli animi dei ragazzi.

I docenti che hanno partecipato all’evento sono stati i prof. Teresa Ferri con la classe 3^B, prof.ssa De Nicolo con la classe 2^A, prof. Bartoli con classe 3^ l e prof.ssa De Palma con classe 2^l. i docenti hanno preparato i ragazzi con una serie di attività affrontando tematiche ambientali.

L’evento “Run for the Oceans”, rinnovando il proprio impegno a ridurre i preoccupanti livelli di inquinamento che la plastica sta causando nei mari del pianeta, rinnova e sensibilizza per l’impegno e la lotta contro l’inquinamento marino da plastica è ancora lunga. La scuola ha fatto parte della comunità globale dei runner che insieme possono fare la differenza: per ogni chilometro percorso fra il 28 maggio e l’8 giugno e registrato dall’app adidas Running, adidas e Parley raccoglieranno da spiagge, isole remote e litorali l’equivalente in peso di 10 bottiglie di plastica, fino un massimo di 250.000 KG di rifiuti.