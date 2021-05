Buone notizie per la Città di Andria che prosegue la lenta ma progressiva discesa dei casi di positività al Covid-19. In otto giorni calano di oltre 250 i contagi attualmente attivi. Si passa dai 531 del 13 maggio scorso ai 274 di oggi secondo l’ultimo bollettino diramato direttamente dal Sindaco Giovanna Bruno. Un dato in tendenza con il resto della regione e più in generale dell’Italia anche se si attende un calo ancor più consistente nei prossimi giorni.

Tiene banco anche la questione vaccini in città. Dopo qualche rallentamento a causa delle scorte terminate, infatti, ieri si è ripreso a pieno ritmo anche all’interno dell’hub di San Valentino. Sono 1491 le dosi inoculate solo nella giornata di ieri dove, però, si sono registrate lunghe code ed episodi in alcuni casi un po’ spiacevoli. Da qui è arrivato l’appello direttamente da parte del Sindaco Giovanna Bruno: «Collaboriamo tutti affinchè anche la vaccinazione sia un momento di gioia e non di tensione – ha detto il Primo Cittadino – nessuno sarà lasciato indietro. Quando le dosi ci sono vengono rapidamente somministrate. Quindi pazienza e rispettare le regole previste».

Appello che avevamo lanciato anche ieri attraverso proprio le nostre pagine di News24.City.