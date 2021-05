Tamponamento poco fa in via Barletta, ad Andria, nei pressi dell’ingresso del mercato ortofrutticolo. Per cause ancora in corso di accertamento tre vetture sono rimaste coinvolte in un incidente mentre viaggiavano tutte nella stessa direzione, verso il centro. Si tratta di due Ford ed una Kia. Fortunatamente non ci sono feriti, ma sono considerevoli i disagi per il traffico in questo momento deviato in entrambe le direzioni sino a quando non saranno terminati i rilievi. Sul posto è presente la Polizia Locale di Andria.