Sono oltre 1 milione e 600 mila le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad ora in Puglia. «La copertura vaccinale con una dose – spiega l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco – è del 29.1% (il dato nazionale è del 26,8%)».

Nella categoria over 80 anni il dato pugliese è del 90,2% (Italia: 88,3%). Tra i 70-79enni in Puglia hanno ricevuto almeno una dose l’80% (in Italia, il 71,6%). Tra i 60-69enni il 47% (Italia: 44,9%).

Per la fascia 59-50 anni le prenotazioni si aprono domani lunedì 10 maggio a partire dalle ore 14.00, gradualmente per età, tramite i canali del sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800713931 e le farmacie del servizio FarmaCUP.

«Abbiamo già raggiunto con la prima dose il 90% degli ultra 80enni ed l’80% degli ultra 70enni. In settimana la metà dei 60enni ed un quarto dei 50enni potrà aver avuto accesso alla vaccinazione. Non sprechiamo questo enorme lavoro – conclude l’assessore Lopalco – e manteniamo un atteggiamento di prudenza fino a che tutte le persone a rischio non abbiano ricevuto almeno una dose di vaccino. Manca davvero poco».

ASL BT

Più di 3800 le vaccinazioni fatte nella giornata di sabato. Ieri somministrazioni in diversi hub del territorio: a Trani si è concluso il ciclo vaccinale dei malati rari e dei loro caregiver. In settimana saranno avviate le vaccinazioni dei caregiver dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto e dei dializzati. A Barletta continua la vaccinazione dei pazienti oncologici e oncoematologici. Sostenuta e costante la vaccinazione dei pazienti oncologici a cura dei medici di medicina generale.