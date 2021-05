La scuola “Vaccina” partecipa all’iniziativa Ministeriale Cento Libri. Interesse e passione contraddistinguono le linee della scuola, i cui docenti profondamente motivati cercano di incuriosire i ragazzi alla letteratura nonostante questo periodo.

Per questo motivo la dirigente Francesca Attimonelli spinge i suoi alunni a vivere esperienze formative di crescita…come questa. E in questo caso il progetto nasce dalla collaborazione con il Ministero dell’istruzione per intensificare l’attività scolastica.

L’incontro organizzato dalle docenti Prof.ssa Addolorata Guglielmi e Prof.ssa Angela Daniela De Nicolo con la collaborazione di Raffaella Sarracino e Federico Cerminara. L’iniziativa ha previsto la scelta di alcuni libri da leggere per poi incontrare scrittori e giornalisti per una lettura animata. I ragazzi attraverso piattaforma meet hanno incontrato Elena Stancanelli, scrittrice Italiana di grande spessore. Le classi coinvolte la 3 B e la 2 I hanno letto apprezzato e disegnato quello che a loro è rimasto del significato dell’Isola di Arturo di Elsa Morante e soprattutto hanno capito come leggere un libro sia sempre una grande ricchezza. Leggere è importante, perché insegna a scrivere bene, perché apre la mente, perché implementa la nostra cultura…perché ci permette di viaggiare …di sognare…di sperare…come Arturo!

«I libri si leggono 2 volte….da piccoli e da grandi per averne una visione più completa».