La Puglia ha superato nella giornata di ieri quota 1 milione e 500 mila dosi di vaccino anticovid somministrate (1.526.959). Un nuovo step importante della Regione verso la massima copertura di tutte le categorie a rischio indicate dalla campagna vaccinale nazionale.

Nelle prossime settimane, stando a quanto emerge dal cronoprogramma delle operazioni, saranno completati tutti i richiami dei cittadini over 80, degli operatori scolastici e forze armata. Intanto proseguono le somministrazioni delle prime dosi per over 70, 60, malati rari e soggetti fragili. Anche per queste categorie inizieranno a breve i richiami. Da domani, come noto, partiranno le prenotazioni dei cittadini pugliesi con età superiore ai 50 anni.

Intanto, più di 3mila vaccinazioni sono state effettuate solo venerdì nella Asl Bat. Il programma andrà avanti senza sosta per tutto il fine settimana, compreso oggi (domenica 9 maggio).