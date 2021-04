Polizia anticrimine, Polizia amministrativa, Squadra mobile, Digos, Soccorso pubblico e Immigrazione. Sono tutti gli uffici che ci saranno nella nuova Questura della Bat, con sede ad Andria, che sarà attiva da giugno. Ieri mattina il Ministero dell’Interno ha emanato il Decreto di istituzione dell’organismo. Tutto dunque è ormai stabilito.

«Viene da tirare un sospiro di sollievo – afferma Sabino Zinni – soprattutto se si pensa alle dichiarazioni del Procuratore di Trani Renato Nitti di 2 settimane fa. E ancor di più all’incredibile arsenale trovato ieri in una villa alla periferia di Andria. Si immagini tutto il potere in più che avranno le forze impegnate per la legalità in questa terra, grazie alla presenza di questo nuovo organismo. Un ringraziamento speciale non può che andare a chi ha lavorato per conseguire questo bellissimo risultato. In particolare, al Questore Isa Fusiello ed al Prefetto Maurizio Valiante. Sarà una vera e propria svolta e a noi le svolte che vanno nel senso della sicurezza e della legalità, e quindi del progresso, ci piacciono tanto».