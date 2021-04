Nonostante la pandemia non si è praticamente mai fermata l’attività del CALCIT, impegnato sin dal 1984 nell’aiuto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. E allora anche quest’anno torna la tradizionale vendita delle “Piantine del Sorriso” in occasione del giorno della celebrazione della festa della mamma. Sarà nuovamente un’edizione condizionata dalla pandemia in corso ma il Calcit potrà contare sulla preziosa disponibilità della scuola secondaria di primo grado “Vittorio Emanuele III”. “Grazie all’invito della dirigente dott.ssa Natale – spiegano dal Calcit – avremo la disponibilità del giardino e palestra esterna del plesso di piazza Trieste e Trento”.

Con ingresso da via Genova 21 si potrà accedere dalle 9.00 alle 13.00 del 9 maggio prossimo ai 4 banchetti predisposti per l’acquisto o per il ritiro delle piante prenotate. “La penuria di piante determinata dal particolare momento – dicono ancora dal Calcit – ci induce a consigliare di effettuare anticipatamente l’ordine della pianta desiderata (ortensie, begonie, azalee o rose)”. Già diverse le scuole che stanno aderendo all’iniziativa mentre per prenotare le piantine sarà possibile contattare 3280260572 – 3474843084 – 3387097560.