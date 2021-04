Per tantissimi studenti purtroppo è stato un altro anno scolastico da dimenticare: l’emergenza Covid ha cambiato radicalmente il mondo della scuola, tra lezioni fatte in casa e rigidi protocolli di sicurezza da rispettare. Ma ciò che la pandemia ha distanziato, la solidarietà è riuscita a riunire. Certamente è stato così per l’istituto “Ettore Carafa” di Andria, dove i ragazzi delle classi quinte si sono fatti promotori di una bella iniziativa, pensando ai meno fortunati. Una lotteria di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Questa mattina l’estrazione dei premi, avvenuta rigorosamente a distanza, attraverso la pagina Facebook dell’istituto ed il profilo Instagram degli studenti. In palio, I Phone, tablet di ultima generazione, cuffie ma anche buoni per la colazione al bar. La lotteria scolastica ha permesso di raccogliere circa 2mila euro, somma in parte utilizzata per l’acquisto dei premi ed in parte da destinare alla fondazione. Istituzioni scolastiche e sponsor hanno contribuito alla buona riuscita di questa splendida iniziativa.

Il servizio video di News24.City