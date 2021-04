Il Bari come tante altre squadre di Puglia, d’Italia e d’Europa non avrebbero sostanzialmente avuto grandi possibilità in futuro di poter entrare in quella che sarebbe stata considerata una ristretta elite del calcio chiamata SuperLeague. All’ironia delle scorse ore, come quella della Fidelis Andria che scherzosamente ha voluto subito chiarire lunedì mattina sui suoi canali social di non voler aderire a questo nuovo progetto, ha fatto seguito una levata di scudi del mondo sportivo ed in particolare calcistico ma anche politico ed istituzionale forse senza precedenti. Una decisione quella di domenica notte tra 12 grandi squadre europee tra cui anche Juventus, Inter e Milan, di costituire l’ormai famosa SuperLeague che ci ha raccontato questa mattina a Caffellatte l’Avv. Federico Venturi Ferriolo esperto di diritto sportivo.

La SuperLeague avrebbe seguito quanto accaduto nel basket per esempio qualche anno fa con la nascita dell’attuale Eurolega. Un progetto che ha al suo interno un’anima molto commerciale oltre che sportiva e dunque teoricamente possibile in Europa.

Il finale, tuttavia, sembra esser già scritto almeno per il momento. Nella notte diverse squadre, delle 12, si sono sfilate dal progetto comprese tutte le sei società inglesi ed in Italia anche ufficialmente l’Inter. Un progetto che per ora sembra esser naufragato.

Il servizio completo con l’intervista all’Avv. Venturi Ferriolo