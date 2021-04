“ADDESTRIAMOCI”: è lo slogan che accompagnerà il percorso degli incontri di formazione politico-culturale della compagine cittadina di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. La prima tappa, lo scorso mercoledì 14 aprile in video collegamento. Un approfondimento generale sulla propria identità politica, per porre le basi dello spirito militante.

Ospite dell’incontro è stato Andrea Piepoli, presidente GN Puglia. «Con Andrea abbiamo organizzato e affrontato un dibattito ad ampio respiro – afferma Andrea di Matteo, coordinatore cittadino di GN Andria- partendo dalla storica demarcazione tra le categorie di destra e sinistra, a cui oggi è forse meglio opporre le definizioni di Patriottismo e Globalismo (nelle sue numerosissime declinazioni), per continuare su temi come spiritualità e comunità, Patria e famiglia. L’orizzontalità (battaglie territoriali, quotidianità) che si incrocia col Verticale e il Trascendente (ogni volta che tentiamo di dare slancio ai nostri sentimenti). Solo con anima e spirito libero si può essere soggetti coscienti nel nostro tempo, lottando contro le principali decostruzioni della modernità, l’omologazione delle masse e il politicamente corretto».

«“Io ho quel che ho donato, perché nella vita ho sempre amato” è una celebre frase di Gabriele D’Annunzio che ci porta a comprendere lo scopo essenziale della nostra vita: donarsi, spendersi, sacrificarsi, liberi e scanzonati, senza interessi, per l’esclusiva offerta del dono nella nostra società. E’ questo che ci distingue da chi, offuscato da una nefasta ideologia consumista, non crede più in nulla», commenta invece il vice coordinatore Edoardo Panza.

In programma nuovi appuntamenti. A distanza, ancora per il momento. In attesa di ritrovare la socialità, per tornare a ripopolare le vie e le piazze della comunità cittadina.