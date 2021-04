Comincia oggi per la Puglia la quinta settimana consecutiva in zona rossa. Potrebbe essere l’ultima se alla leggera flessione dei contagi registratasi negli ultimi giorni iniziasse a corrispondere anche un alleggerimento della pressione sugli ospedali. E invece l’alto numero di pazienti ricoverati ha contribuito a lasciare la Puglia in fascia rossa insieme a sole altre tre regioni in Italia. I nuovi contagi negli ultimi sette giorni sono calati del 25% rispetto alla settimana precedente e dopo tanto tempo l’incidenza rilevata dal Ministero della Salute è inferiore ai 250 casi ogni 100 mila abitanti, sebbene nelle province di Bari, Foggia e Taranto questo dato rimanga superiore al limite. Ciò che non accenna a diminuire è invece la pressione sul sistema sanitario: la Puglia continua ad essere in controtendenza rispetto a quasi tutte le altre regioni italiane. Ieri i ricoveri sono cresciuti ancora: la percentuale di posti letto occupati rimane superiore alla media italiana di 5 punti nei reparti di in terapia intensiva e di 12 punti nei reparti di area medica. Una situazione che trova riscontro anche nella provincia Bat, come conferma il commissario della Asl Bt, Alessandro Delle Donne.

Il servizio di News24.City.