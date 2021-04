In un periodo prepasquale fortemente contraddistinto dall’emergenza Covid-19, Coop Alleanza 3.0 continua ad essere a fianco delle comunità e dei territori con responsabilità etica, solidarietà, vicinanza, attuando gesti concreti.

“Buona Pasqua, per tutti” è l’iniziativa solidale di Coop Alleanza 3.0 con cui i 55 Consigli di zona che rappresentano i soci della Cooperativa, distribuiti su un territorio che si estende dal Friuli Venezia-Giulia alla Sicilia, offrono complessivamente 5.500 pasti alle persone in difficoltà assistite dalle associazioni del territorio.

La donazione, consistente in beni alimentari per un valore totale di 55.000 euro, è destinata alle organizzazioni di volontariato che lungo tutto il corso dell’anno sono attive nelle città e nelle comunità in cui opera Coop Alleanza 3.0 per accogliere persone in difficoltà e famiglie bisognose, e che anche in questi giorni si stanno adoperando per garantire sostegno e vicinanza alle persone svantaggiate, in occasione delle festività pasquali; si tratta di associazioni, mense di solidarietà e parrocchie, che con questi prodotti realizzeranno oltre 100 pasti in ciascuna delle 55 Zone soci di cui è composto il territorio della Cooperativa.

“Buona Pasqua, per tutti” è una delle iniziative di solidarietà a cui partecipano i soci attraverso l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0, “Per tutti per te Coop”.