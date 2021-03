L’Ufficio Liturgico della Diocesi di Andria-sezione pastorale, che da sempre cura l’animazione della Processione dei Misteri della Città, anche quest’anno, nonostante le limitazioni per la Pandemia, non ha voluto che mancasse “l’incontro” con l’Uomo dei dolori e la Città, anch’essa fortemente ferita dai segni da Covid-19. Il fiume di fedeli che partecipano alla processione dei misteri del Venerdì santo, oggi è rappresentato dal “fiume” delle tante vittime del Covid che le nostre famiglie piangono; dai tanti ammalati ricoverati nei nostri ospedali o in quarantena nelle nostre case; da quanti hanno chiuso un’attività produttiva o hanno perso il lavoro; da chi ha perso la fiducia e la speranza in un avvenire migliore e più sereno.

Presso la Chiesa del Purgatorio da venerdì 26 marzo a mercoledì 31 marzo 2021, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:30 alle ore 21:00, sarà possibile sostare per la preghiera personale davanti “alle statue della processione dei misteri”.

Presso la Chiesa di San Domenico da venerdì 26 marzo a mercoledì 31 marzo 2021, dalle ore 17:30 alle ore 21:00, sarà possibile sostare per la preghiera personale davanti “alle croci”.

2 aprile 2021 Venerdì Santo

-dalle ore 08:30 alle ore 13:00 le chiese del Purgatorio e di San Domenico, resteranno aperte per la preghiera personale.

-ore 20:30 dalla chiesa del Purgatorio Via Crucis presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi. La Via Crucis si svolgerà a porte chiuse.

Per la preparazione di questi momenti spirituali di preghiera, hanno collaborato: le parrocchie: SS. Annunziata e San Nicola di Mira, alle quali fanno capo le due Rettorie.

Un grande e prezioso supporto è stato offerto dall’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione di Maria (che ha sede presso la Chiesa dell’Annunziata), dalla Pia Associazione dei Crociferi, che custodisce le preziose croci che aprono la processione del venerdì Santo e dall’Accademia Federiciana che animerà i momenti di preghiera delle ore 20:30 nei giorni 26-30 marzo p.v.

In entrambi i luoghi, i confratelli e gli associati alla pia associazione dei crociferi, assicureranno ingressi contingentati nel rispetto del norme anti-contagio.