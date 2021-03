Un insieme di strutture a forma di alveari adibite a laboratori e abitazioni che possano ospitare essere umani, con tutti i confort necessari e con una precisa idea di ricerca energetica e vivibilità. Si chiama “Hive Mars”, letteralmente “Alveare Marziano” ed è il progetto di Laurea condotto da sei studenti della facoltà di Architettura del Politecnico di Bari. Tra loro ci sono due ragazze andriesi, Ivana Fuscello e Isabella Paradiso, sono loro a raccontare quella che è nata come un’idea fantascientifica a marzo del 2020 per poi proseguire in un vero e proprio studio di fattibilità per la vita su Marte, un possibile primo insediamento dell’uomo sul pianeta rosso.

“Hellas Planitia” è una zona di Marte localizzata nell’emisfero sud. Il motivo della scelta di questo luogo è legata alla presenza accertata di acqua.

Un progetto di Laurea che ha avuto riscontri notevoli quello realizzato dalle due studentesse di Andria assieme ad altri quattro colleghi (Alessandro Angione, Federica Buono, Mirha Vlahovljak e Hana Zecevic) con relatore e correlatore, rispettivamente, il professore Giuseppe Fallacara e Vittorio Netti, space architect. “Hive Mars” ha potuto godere di collaborazioni internazionali che hanno arricchito il bagaglio della ricerca scientifica.

Al termine di questo percorso fra fantascienza e realtà, Ivana e Isabella si augurano che questa idea possa essere di ispirazione futura nel percorso che porterà l’uomo a conquistare il pianeta rosso.

