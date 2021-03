Le dinamiche sono tutte da chiarire. Poco fa ad Andria, in via Appiani, due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Ad impattare una Nissan Qashqai blu e una Lancia Musa grigia. Il sinistro è avvenuto sulla carreggiata che conduce in via Aldo Moro. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che la Lancia abbia imboccato contromano la strada divisa da uno spartitraffico sino all’impatto che ha provocato il ribaltamento dell’altra auto. Tutte le ipotesi sono però al vaglio del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale intervenuta sul posto.

Tre i feriti dell’incidente, tutti soccorsi da due equipe sanitarie del 118 di Andria. Due di loro sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso del “Bonomo”, il terzo invece in codice rosso tutti per dinamica e per ulteriori accertamenti.