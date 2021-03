Stava percorrendo in bici la strada adiacente la Villa Comunale di Andria, in via Achille Grandi, quasi alle spalle del centro “Dopo di noi”, quando un uomo appostato sul suo percorso gli ha sferrato un calcio facendolo cadere a terra nel tentativo di rubargli il borsello. E’ accaduto domenica pomeriggio scorso, attorno alle 16. A farne le spese un cittadino andriese di 80 anni, preso di mira da un malvivente che probabilmente lo attendeva esattamente in quel punto. Un calcio per farlo cadere dalla bici e poi una vera e propria aggressione con un pugno sferrato nei confronti dell’uomo e che ha costretto l’anziano a terra.

Nei paraggi, però, era presente un gruppo di cittadini lanciatisi immediatamente in soccorso dell’anziano 80enne, mettendo così in fuga il malvivente. Quest’ultimo durante la corsa ha lanciato via il borsello portando con se solo un portamonete con pochi spiccioli. I soccorritori dell’anziano hanno recuperato a poca distanza quel borsello al cui interno c’erano circa 500 euro appena prelevati in Banca. L’aggressore, dunque, è corso via praticamente a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Andria per i rilievi del caso. Tutta la vicenda è stata denunciata ai militari. L’anziano ha riportato diverse escoriazioni anche se non è stato necessario ricorrere a medicazioni del 118 o del pronto soccorso. Una vicenda che termina nel migliore dei modi per l’80enne, ma resta lo spavento.

«Alla mia età ed in questo periodo delicato posso solo concedermi qualche passeggiata in bici, ma se la sicurezza non è garantita diventa difficile anche concedersi un momento di leggerezza come questo», ha confidato l’80enne che intanto fa sapere di stare bene, nonostante le ferite non siano ancora rimarginate. «Spero che le istituzioni intervengano in tal senso», ha concluso l’anziano.