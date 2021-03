Dimenticare rapidamente la sconfitta di Picerno e voltare pagina. Il tecnico Luigi Panarelli ha le idee chiare per cancellare la sfida di sabato e proiettarsi verso il recupero dell’11^ giornata contro il Taranto.

Taranto che è una delle squadre costruite per vincere questo torneo. Mercato ancora aperto e sempre in fermento per gli jonici. Gara contro il Taranto che non è una gara qualunque sia per le due tifoserie, sia per il tecnico Panarelli, sia per molti ex che scenderanno sul terreno di gioco.

La Fidelis recupera Venturini e Lacassia in difesa mentre non potrà disporre di Anatrella e Marino. Squadra quasi al completo in cui il tecnico avrà scelta per modificare lo scacchiere tattico. Inizio match mercoledì alle ore 14,30 allo Iacovone.