Una strada che continua a caratterizzarsi per un traffico molto intenso e, purtroppo, per incidenti. Si tratta della SP43 tra Andria e Montegrosso, di cui ci siamo più volte già occupati, una arteria rurale divenuta ormai da diversi mesi una via principale a causa della completa chiusura della ex SP231.

Stamane un nuovo incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi: ore 7,30, asfalto scivoloso per la pioggia mattutina, una curva errata, un incrocio piuttosto pericoloso ed ecco l’impatto tra due vetture un’Audi di colore scuro ed una Toyota Yaris di colore blu. Quattro persone coinvolte soccorse dal rapido intervento di una equipe sanitaria del 118, proveniente da Canosa, due trasportate in ospedale per accertamenti. Si tratta di autista e passeggero della Yaris che hanno avuto la peggio nell’impatto. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

Ma resta la sensazione che in quella stretta arteria stradale questo non sarà l’ultimo incidente stradale. La SP43 è una strada che collega le borgate andriesi, una via da percorrere per godersi il panorama di vigne ed ulivi. Oggi quella strada, particolarmente rovinata nel manto stradale, stretta e piena di curve, è invece l’unico modo per arrivare a Canosa con un passaggio costante di camion, bus, mezzi agricoli e mezzi privati. Di contro ci sono i lavori sulla ex SP231 che proseguono ma a ritmi non entusiasmanti e con un ritardo sulla consegna dei lavori che è già arrivata ad oltre 26 mesi visto che teoricamente il viaggio inaugurale sarebbe dovuto esser il 1 gennaio 2019.