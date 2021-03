In nove Comuni della provincia Barletta-Andria-Trani sono 204 i minorenni attualmente contagiati dal Covid, una impennata che è coincisa con il diffondersi della variante inglese. I dati sono inseriti in un report dell’Asl Bt aggiornato ad oggi, 4 marzo: il comune più colpito è Barletta con 57 casi tra bimbi e ragazzi da 0 a 18 anni, segue Bisceglie con 41 casi, Canosa con 28, Trani (28), Andria (25), Trinitapoli (8), San Ferdinando di Puglia e Spinazzola (7 a testa) e Minervino Murge (3). Unico Comune a zero casi tra i minorenni è Margherita di Savoia. La fascia di età più colpita è quella tra i 14 e 18 anni con 68 contagi, ma si registra un forte aumento anche tra i 6 e 10 anni (62 casi attuali), e 0 e 5 anni (44 positivi); 30 i casi tra 11 e 13 anni. Per nessuno dei positivi è stato necessario il ricovero.