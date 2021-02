Incidente questo pomeriggio, poco dopo le 17, sulla ex SP231 nel tratto tra Andria e Corato in direzione Bari. Una donna 30enne, sola in auto, ha perso il controllo della sua vettura, per cause in corso di accertamento. L’auto, una Fiat 500 di colore bianco, si è poi ribaltata. La donna è stata soccorsa dal rapido intervento di un’automedica ed una equipe sanitaria del 118 di Andria giunte sul posto dopo pochi minuti.

Necessario un trasferimento per accertamenti in codice “rosso” per dinamica all’Ospedale “Bonomo” di Andria anche se la donna non è in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri che stanno verificando l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude possa esser coinvolta anche un’altra vettura che potrebbe aver tamponato l’auto con a bordo la donna. Questa ipotesi è al vaglio dei militari.

Traffico rallentato nel tratto interessato dall’incidente.