E’ Vincenzo, 94 anni, il primo vaccinato tra gli over 80 all’interno del Dipartimento di Prevenzione di Andria vaccinato tra gli over 80. La campagna vaccinale, in questa seconda fase, ha preso il via oggi nella BAT. Questa mattina il primo viaggio a domicilio del personale del Dipartimento andriese con la vaccinazione di Suor Vittoria, 87 anni, all’interno del convento in cui vive. A somministrargli la prima dose sono stati il dr. Giancarlo Cannone e la dr.ssa Annamaria Zagaria dell’ufficio igiene andriese. In totale nella BAT, nella prima giornata di somministrazione, sono state inoculate oltre 500 dosi di vaccino destinate agli over 80. Il numero maggiore a Trani dove l’amministrazione comunale ha messo a disposizione il Palazzetto dello Sport. La dott.ssa Menolascina ci spiega quale sarà l’organizzazione prevista per questa fase di vaccinazione.

Il servizio su News24.City.