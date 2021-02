E’ rinviato di circa un mese, questo è l’auspicio, lo spostamento di una 50ina di posteggi del mercato settimanale del lunedì di Andria che sono posizionati su via Bruno Buozzi. La necessità dello spostamento in un’area più o meno attigua e cioè via Tiepolo e via Ceruti, era stata annunciata a causa dell’avvio del grande cantiere della Ferrotramviaria che prevede l’interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. Necessario dunque lo spostamento per consentire la regolarità dei lavori che interesseranno proprio una parte di via Bruno Buozzi quella prospicente i binari della ferrovia.

Il 16 febbraio scorso l’ordinanza firmata dal Sindaco Bruno che prevedeva lo spostamento dei posteggi mentre oggi arriva lo stop. Da lunedì 22 febbraio, dunque, non ci sarà alcuna variazione al mercato settimanale. Il problema sta tutto nella modalità con cui assegnare le nuove postazioni agli ambulanti. Amministrazione comunale e sindacati degli ambulanti, dopo alcuni incontri formali e diverse opzioni in campo, a causa dell’urgenza e della necessità di liberare via Bruno Buozzi, avevano concordato a maggioranza di utilizzare una modalità a sorteggio per snellire le procedure. Modalità che la Regione Puglia ha cautamente stoppato consigliando di non utilizzarla a seguito di un ipotetico ricorso da parte qualche ambulante. Modalità che è venuta meno anche a causa della lettera della Ferrotramviaria che ha sostanzialmente spiegato come per quell’area ci vorrà ancora del tempo per l’avvio vero e proprio dei lavori. Di conseguenza l’ente comunale ha inteso tornare alla modalità con cui si era iniziato il processo di spostamento e cioè quello di una graduatoria per le assegnazioni dei posteggi mediante la scelta affidata a ciascun operatore, a garanzia dei diritti acquisiti, rispettando il codice del commercio e relativo regolamento della Regione Puglia.

Per questo sarà necessario attendere qualche altro giorno prima di veder pubblicata la graduatoria e di conseguenza, dall’ente, ci spiegano come andrà via circa un mese prima di riuscire a completare tutti gli atti formali affinchè si trasferiscano i circa 50 posteggi del mercato del lunedì.