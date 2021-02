Mentre continuano le operazioni preliminari per l’avvio vero e proprio del grande cantiere che coinvolgerà per almeno due anni la città di Andria a causa dell’interramento della ferrovia nell’abitato cittadino, proseguono anche le attività correlate al cantiere come, per esempio, lo spostamento di 46 stalli del mercato settimanale del lunedì. Una delle più grandi aree mercatali del mezzogiorno con oltre 500 posteggi e che vedrà una modifica sostanziale, già concordata con le associazioni di categoria, a partire dal 22 febbraio e sino alla conclusione dei lavori. Nell’ordinanza pubblicata oggi dal Comune di Andria e firmata dal Sindaco Giovanna Bruno si tiene aperto uno spiraglio alla possibilità di individuare un’altra sistemazione dell’intera area del mercato settimanale che possa garantire eventualmente lo svolgimento in totale scurezza di tutti gli operatori e degli utenti.

Un’idea già balenata qualche anno fa ma mai concretizzatasi anche a causa delle diverse vedute tra amministrazioni precedenti ed associazioni di categoria. Resta ancora in piedi l’idea della realizzazione di un’area mercatale in zona via Bisceglie nei pressi della fermata di “Andria Sud” ma al momento, il secondo stralcio funzionale di quell’opera non ha avuto un seguito. Per ora comunque un novità rilevante sarà quella che vedrà lo spostamento di 46 posteggi che attualmente sono posti su via Bruno Buozzi, la strada che costeggia proprio la ferrovia oggetto di lavori, a poca distanza e cioè tra via Tiepolo e via Ceruti.