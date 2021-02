E’ stato pubblicato questa mattina sul sito della Camera di Commercio di Bari, dopo la sottoscrizione di una apposita convenzione con la Regione Puglia, il bando per i ristori alle imprese di sei comuni tra le provincie di Bari e Bat, interessati dall’inasprimento delle misure di contenimento del Covid-19 nella settimana tra l’8 ed il 14 dicembre scorso. Mentre la Puglia divenne tutta gialla, in diversi comuni del foggiano e nei comuni di Altamura, Gravina, Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola si restò in arancione con la conseguente chiusura di ristoranti e bar se non per l’asporto alla vigilia di una festività come quella dell’8 dicembre.

Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese con sede legale in questi comuni e devono avere dei codici Ateco con classificazione in attività di alberghi, ristorazione con somministrazione, ristorazione connessa ad aziende agricole, gelaterie e pasticcerie oltre a bar ed altri esercizi simili senza cucine. La presentazione della domanda è prevista dalle ore 10 di oggi sino alle 14 del 1 aprile prossimo. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART.

Le risorse complessivamente assegnate dalla Regione alla Camera di Commercio di Bari sono oltre dieci milioni e mezzo di euro ed il contributo è a fondo perduto ed erogato in un’unica soluzione. Il contributo per le imprese costituite in data antecedente al 1 gennaio 2020 in caso di fatturato 2019 compresi tra € 0,00 e € 10.000,00, un ristoro pari al 5% del fatturato stesso, in caso di fatturato 2019 superiore a € 10.000,00, un ristoro calcolato applicando al calo di fatturato subito nel periodo 8 – 14 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 con contributo minimo di 500 euro. Per le imprese costituite in data successiva al 1 gennaio 2020 ci saranno due importi minimi di ristori da 375 euro e 500 euro in base ai codici Ateco.

IL BANDO COMPLETO