Quella che si terrà il giorno 16 febbraio è una manifestazione che fa parte del progetto Inclusione, uno dei tanti progetti previsti all’interno del PTOF dell’I.I.S.S. “Colasanto” di Andria. L’esibizione in oggetto vuole essere un’esortazione in un momento molto critico qual è quello che stiamo vivendo a non disperare e a non fermarsi mai. Questo progetto che è caratterizzato dalla realizzazione di due coreografie con la partecipazione degli alunni “speciali” dell’I.I.S.S. ”Colasanto” che frequentano in presenza, è stato pensato per consentire a questi ragazzi che hanno gravi difficoltà nel seguire le lezioni di didattica a distanza di essere impegnati e contemporaneamente di sentirsi protagonisti in una realtà che ha qualcosa di surreale.

La prima coreografia sarà realizzata sulle note di “Don’t worry“ dei Boomdabash e vuol essere proprio un messaggio a non preoccuparci, perché questo momento difficile presto finirà, mentre la seconda canzone su cui gli alunni si esibiranno sarà “Don’t stop me now” dei Queen e indica la voglia dei nostri protagonisti di non fermarsi mai e di vivere e sorridere nonostante le mascherine e le restrizioni del momento. Gli allievi coinvolti in questa attività sono circa trenta con relativi docenti di sostegno e/o educatori.

Le referenti del gruppo Inclusione, Prof.sse Napolitano e Zucaro, sono felici di essere riuscite a far emergere i talenti degli alunni donando loro, contemporaneamente motivazione e voglia di mettersi in gioco. E’ stato impegnativo reinventare un modo di fare didattica inclusiva in sicurezza, però quando si lavora con passione e con il cuore, il successo è garantito!